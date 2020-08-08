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Шановні відвідувачі! На жаль, через технічні причини музей зачинено на невизначений термін. Стежте за оголошеннями на наших сторінках.
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Екскурсії
Екскурсії проводяться в експозиційних залах музею
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Лекторії
Лекції читаються по суботах та неділях у лекційній залі музею
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Інноваційні програми
Заняття проходять у лекційній залі музею у суботу (неділю) раз на місяць
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Художня майстерня
Заняття в майстерні проходять щотижня у лекційній залі музею
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