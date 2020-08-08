Екскурсії

Екскурсії проводяться в експозиційних залах музею
Лекторії

Лекції читаються по суботах та неділях у лекційній залі музею
Інноваційні програми

Заняття проходять у лекційній залі музею у суботу (неділю) раз на місяць
Художня майстерня

Заняття в майстерні проходять щотижня у лекційній залі музею

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